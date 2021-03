Reggio Calabria – Pullman in marcia senza conducente finisce contro lampione (FOTO)

Attorno alle 15,10 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Prov.le di Reggio Calabria è intervenuta sulla trafficatissima Piazza indipendenza del capoluogo calabrese, a causa di un anomalo incidente che ha visto coinvolto un pullman di linea in sosta nei pressi della nota fontana.

Per cause in corso di accertamento da parte delle competenti autorità, il “torpedone”, libero dai freni e senza conducente, ha percorso una decina di metri in avanti finendo la propria corsa contro un lampione del lungomare. Per fortuna l’incidente non ha coinvolto passanti e autovetture. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti anche con un’autogru e un’autoscala hanno provveduto a mettere in sicurezza il palo stradale e l’area circostante in attesa della sua rimozione.