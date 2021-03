Reggio Calabria provincia tra le più “dolci” d’Italia

La provincia di Reggio Calabria è uno dei territori più “ dolci “ del nostro paese . Sono 355 le pasticcerie-gelaterie insediate nel reggino. Questo dato emerge in maniera netta , dall’ultimo studio presentato dal centro ricerche della Confartigianato nazionale. In termini percentuali , considerato il numero di popolazione, Reggio si colloca ai primi tre posti. Un numero che è cresciuto negli ultimi anni , unitamente alla qualità del prodotto artigianale. I nostri pasticcieri hanno saputo coniugare tradizione e innovazione , bellezza e dolcezza , diventando narratori dei luoghi e rappresentanti del territorio dove vivono e lavorano. Questo è un dato importante , dal punto di vista sociale ed economico , perché contribuisce notevolmente alla crescita della provincia sia in termine occupazionali , sia in termine di prodotto interno lordo. E’ necessario, ora , un salto di qualità delle istituzioni che dovrebbero contribuire con misure mirate ed adeguate ad aiutare questo settore in un nuovo processo di internazionalizzazione e di espansione nel territorio Italiano , soprattutto per la vendita di prodotti non legati alla pasticceria fresca e ancorati alla tradizione del nostro territorio

CONFARTIGIANATO REGGIO CALABRIA