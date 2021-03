Reggio Calabria – Proseguono le iniziative del Planetarium Pythagoras

Proseguono le iniziative del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo le iniziative svolte per celebrare l’equinozio di primavera e il Dantedì, venerdì 26 marzo ore 18,00 al Planetario, sempre in modalità webinar, si parlerà di inquinamento luminoso in occasione di M’illumino di Meno 2021, ovvero la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, lanciata nel 2005 da RaiRadio2.

Il Planetario aderisce ogni anno a questa Giornata il cui scopo principale è proprio quello di richiamare l’attenzione sull’inquinamento luminoso e sui vantaggi di una illuminazione responsabile.

Se illuminassimo le nostre città, evitando sprechi e puntando le luci solo verso il terreno, là dove servono, non solo risparmieremmo energia, ma potremmo recuperare, almeno in parte, la visione del cielo notturno e delle stelle. Un Cielo, oggi, sempre più sconosciuto e reso inaccessibile sia dai ritmi assillanti della vita moderna che lasciano sempre meno spazio alla contemplazione, sia dall’inquinamento luminoso prodotto da una insensata illuminazione dei grandi agglomerati urbani. È un cielo che gli scienziati conoscono sempre meglio e che invece la popolazione va dimenticando, pur essendo l’osservazione del cielo notturno la più facile e la più affascinante esperienza scientifica: un cielo stellato in una notte buia dà veramente la sensazione dell’infinito.

L’iniziativa prevede il collegamento con gli esperti Bruno Monteleone dall’Osservatorio “La macchina del Tempo” e Giuseppe Ciancia dall’Osservatorio “Giuseppe Pustorino”.

Per partecipare all’incontro su piattaforma digitale Meet, è necessario prenotarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: planetario.rc@virgilio.it.

Agli iscritti verrà comunicato il link da cui seguire l’evento.