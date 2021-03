Reggio Calabria – Operazione “Chirone”, Bombardieri: “Asp condizionata dalla ‘ndrangheta”

di Grazia Candido – Le mani della cosca Piromalli sull’Asp reggina. Nell’operazione “Chirone”, condotta questa mattina dai Carabinieri del Ros, in collaborazione con i Comandi provinciali di Reggio Calabria, Catanzaro e Bologna, ha messo in evidenza l’alterato funzionamento dell’azienda sanitaria di Reggio Calabria profondamente condizionata dalla ‘ndrangheta.

Le accurate indagine, concluse nel 2018, hanno consentito di documentare gli assetti organizzativi della cosca Piromalli assicurando alla giustizia 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, corruzione, trasferimento fraudolento di valori, traffico di influenze illecite in concorso, tutti aggravati dal metodo mafioso.

A fornire i dettagli dell’operazione, in video conferenza, il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, il procuratore aggiunto Gaetano Paci, il comandante del Ros generale Pasquale Angelosanto, il comandante provinciale Carabinieri di Reggio Calabria colonnello Marco Guerrini e il maggiore del Primo Reparto investigativo del Ros Lorenzo Chiaretti.

“L’attività investigativa durata un biennio, si è conclusa nel 2018 e si è incentrata sull’aspetto amministrativo gestionale dell’azienda sanitaria oltre che alla cosca Piromalli molto pericolosa con ramificazioni anche all’estero – esordisce il generale Angelosanto –. Le indagini cadenzate nel tempo, hanno colpito gli assetti di una holding criminale funzionale nelle attività di interesse alla sanità. L’organizzazione mafiosa si interessa di questo settore da anni e quando arriva la pandemia, trova delle società gestite legate alla cosca pronte a sfruttare questo delicato momento. La nostra investigazione parte proprio dalla famiglia Tripodi che, da tre generazione, esprime medici e ha rafforzato questa vicinanza con la cosca Piromalli tant’è che uno dei Tripodi sposa la figlia di Piromalli. Inoltre, dalle attività investigative – conclude il generale – è emerso non solo il controllo di forniture sanitarie ma anche, il condizionamento delle nomine all’interno della struttura amministrativa e il condizionamento elettorale con esponenti della politica regionale e nazionale”.

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sull’Asp di Reggio Calabria la cui competenza si estende sull’intera provincia amministrativa suddivisa nei distretti sanitari di Reggio Calabria, Tirrenico e Ionico ed il cui funzionamento è stato modificato dai condizionamenti mafiosi ma su tutto, spicca come siano state anche alterate le procedure di nomina dell’attuale Direttore del Distretto Tirrenico dell’ASP di Reggio Calabria, il dottor Salvatore Barillaro, la cui nomina fu frutto di precisa volontà dei Tripodi, cosa che ha permesso loro di controllare quel distretto sanitario, sia per le forniture di dispositivi medici, che per influenzare i trasferimenti del personale.

“Questa operazione evidenzia l’infiltrazione nella sanità della cosca che si è organizzata attraverso una serie di attività che hanno riguardato nomine nell’ambito della sanità gioiese, approvvigionamento di prodotti medicali che avveniva grazie al coinvolgimento di aziende vicine alla cosca – afferma il procuratore Bombardieri –. Per quanto riguarda la famiglia Tripodi, che faceva da riferimento per i rapporti con i Piromalli, numerose sono state le dichiarazioni di collaboratori che hanno tracciato questo legame con la criminalità. Al nome e all’importanza della famiglia di ‘ndrangheta si associavano condotte e regalie con cui veniva acquistato il favore di chi doveva provvedere all’ordine dei prodotti e al pagamento in via preferenziale dell’azienda. Rilevanti sono una serie di conversazioni che hanno ricostruito anche come soggetti riferenti alla cosca potevano vantare contatti privilegiati con personalità di spicco della sanità come il direttore. Nell’ambito delle indagini inoltre, sono state monitorate delle condotte di persone che riuscivano ad ottenere importanti ordini di prodotti e il cui interessamento veniva compensato a volte con regali, a volte con somme di denaro. Insomma, abbiamo delineato un quadro delle pressioni e di infiltrazioni mafiose nell’ambito della sanità reggina”.

Il procuratore Paci parla de “lo sviluppo investigativo che sebbene circoscritto, va da aprile a maggio del 2018 e, caratterizzato dal decesso dei due Tripodi, ha consentito di ricostruire una serie di elementi indicativi dell’attività istituzionale avviata nei confronti dell’Asp di Reggio Calabria. Quello che è emerso, – cpnclude Paci – sono una serie di fatti che attraverso le conversazioni dei protagonisti, consentono di evidenziare, di disporre presidi di affidamento di soggetti intranei alla cosca allo scopo di perpetrare quell’egemonia che la famiglia Tripodi aveva già conseguito nel distretto gioiese e in altri distretti sanitari di competenza dell’Asp reggina. Questa operazione conferma la piena vitalità della cosca Piromalli attraverso soggetti che hanno consolidato rapporti con la struttura sanitaria”.