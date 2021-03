Reggio Calabria – Ok al progetto esecutivo per il restyling dell’area del Tempietto

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di riqualificazione dell’Area del Tempietto. Inserito nel programma “Quindici Agorà per quindici quartieri”, l’intervento rivoluzionerà uno degli scorci più suggestivi del litorale grazie ad un investimento di 750 mila euro a valere sui “Patti per il Sud”, il piano di finanziamenti straordinario che la Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha sottoscritto con il Governo per rilanciare i settori delle Infrastrutture, dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e produttivo, del Turismo e della Cultura, della Sicurezza e della Cultura della Legalità.

«Riqualificheremo un’area di circa tre ettari recuperandone l’aspetto naturale ed architettonico», ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Muraca, aggiungendo: «Il nuovo Tempietto diventerà polo di attrazione e centro di sperimentazione delle nuove tecnologie ecosostenibili, potendo contare sulla presenza preziosa dei laboratori dell’Università “Mediterranea” Renew-Mel e Noel».

«Da sempre – ha spiegato il delegato di giunta – il nostro obiettivo è stato quello di recuperare il rapporto fra la città ed il mare ed il Tempietto si incastona perfettamente fra il Waterfront ed il Parco Lineare Sud, le due grandi opere realizziate proprio per creare un unico ed incantevole percorso lungo il litorale cittadino. Qui, troveranno posto aree destinate ad esposizioni, a palestre e sport all’aperto, play ground, zone agility dog, giardini botanici tematici ed un parcheggio inerbito con pensiline social. Insomma, un volto totalmente inedito che ridisegnerà un luogo affascinante ed unico nel suo genere».

«Adesso – ha concluso l’assessore Giovanni Muraca – bisognerà procedere speditamente per arrivare a trasformare le idee in un quadro tangibile e concreto dove i reggini avranno modo di passare ore spensierate godendo della bellezza dei luoghi e del paesaggio».