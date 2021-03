Reggio Calabria: mancano vaccini per i richiami all’Asp, Gom sospende prime dosi per supportarla

La consueta comunicazione quotidiana del Gom relativa al punto della situazione Covid ha avuto un passaggio in cui è stato annunciata una scelta relativa alla strategia sulla campagna vaccinale.

È stato infatti annunciato che “sono state temporaneamente sospese le prime dosi per supportare l’ASP che non aveva vaccini sufficienti per i richiami”.

“Le seconde dosi alle persone che hanno fatto la prima iniezione – è stato aggiunto al GOM sono garantite.