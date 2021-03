Reggio Calabria – L’ITT Panella-Vallauri organizza tre momenti di riflessione sulla condizione femminile

L’ITT Panella-Vallauri e il suo Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Nucera, in occasione della Giornata Internazionale della donna, organizzano tre momenti di riflessione sulla condizione femminile, attraverso il racconto delle storie di alcune donne del territorio diverse per percorsi di vita ed esperienze vissute. Il programma partirà l’8 marzo con la partecipazione di Mary Tringali astrofisica reggina , assurta ad altissimi livelli nell’ambito della ricerca scientifica; proseguirà il 9 marzo con il ricordo della scrittrice Fausta Ivaldi reggina di adozione, recentemente scomparsa, attraverso la presentazione del libro autobiografico“Una vita esagerata” ,edito da Città del Sole; il 10 marzo invece verrà conferito dall’Istituto Panella –Vallauri, il premio “Storie di donne 2021” alla reggina Maria Antonietta Rositani, esempio di forza e determinazione per tutte le donne.

Gli incontri si svolgeranno online attraverso la Piattaforma Zoom e vedranno la partecipazione di tutti gli studenti unitamente ai docenti