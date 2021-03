Reggio Calabria – L’amministrazione comunale in piazza con le famiglie de “Il volo delle Farfalle”

«Siamo da sempre vicini alle esigenze ed alle necessità dell’associazione “Il Volo delle Farfalle” e, anche questa mattina, siamo voluti essere al loro fianco durante la protesta, di fronte la sede dell’Asp, perché condividiamo le loro rivendicazioni rispetto a diritti che non possono e non devono mai essere messi in secondo piano». È il commento dell’assessore al Welfare, Demetrio Delfino, e del presidente della Commissione Politiche sociali e Salute, Carmelo Romeo, presenti stamane, in via Diana, per esprimere «piena e convinta solidarietà» alle famiglie dei bambini autistici.

«Domani – hanno spiegato a margine della manifestazione – alcuni rappresentanti dell’associazione saranno ricevuti e auditi in Commissione, a Palazzo San Giorgio, affinché l’Ente possa prendere una visione quanto più completa possibile della situazione e, di conseguenza, cercare di agevolare un’interlocuzione quanto mai indispensabile».

«Non v’è dubbio – hanno concluso Delfino e Romeo – che ci troviamo in presenza di cittadini che vivono disagi estremi. È quindi un dovere morale, ancor prima che politico o amministrativo, fare il possibile per rendere la loro quotidianità più semplice, a partire proprio dalla ricerca di risposte adeguate e concrete a circostanze particolarmente complesse. La nostra non è solo una battaglia di testimonianza, ma una vicinanza completa ed assoluta nei confronti di chi ha il sacrosanto e legittimo diritto di vivere bene».