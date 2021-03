Reggio Calabria – Ladri rompono vetro dell’auto del reporter Graziano Tomarchio e gli rubano l’attrezzatura da lavoro

Ladri in azione a Reggio Calabria dove hanno rotto il vetro dell’auto e portato via tutta l’attrezzatura da lavoro appartenente al reporter Graziano Tomarchio.

Il fatto è accaduto durante la notte o nella prima mattinata di oggi, mentre il veicolo del noto cronista aera parcheggiato nei pressi della sua abitazione. Una volta infranto il vetro dell’auto, i ladri hanno rubato tutta l’attrezzatura video, aste e microfoni utilizzati per la sua professione.

“Sono molto dispiaciuto e rammaricato per quanto accaduto – afferma Graziano Tomarchio – anche perché mi hanno sottratto i mezzi con i quali lavoro e con cui mi muovo quotidianamente per i servizi giornalistici. Avevo lasciato come sempre l’auto parcheggiata vicino casa mia e stamattina l’amara scoperta, ho trovato il finestrino posteriore in frantumi e ovviamente mi avevano rubato tutto, mancava infatti tutta la mia attrezzatura da lavoro. Ho sporto subito denuncia alla Polizia che è intervenuta sul posto per i rilievi”.