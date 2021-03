Reggio Calabria – La protesta dei genitori: “L’Asp non fornisce le cure ai nostri figli autistici”

di Grazia Candido – “Siamo bambini autistici con il diritto alle cure negate”. Uno striscione con i nomi di Matteo, Sara, Karol Giovanni, Alfredo, Francesco, Giulia, Josephini, Sebastiano, Evanghelia campeggia da questa mattina in via Diana, alla protesta composta ma molto sentita portata avanti dai genitori di bambini autistici che, disperati, all’unisono, chiedono la “riconoscenza del diritto alle cure per i loro figli”.

Ad iniziare da oggi, lo sciopero della fame e della seta, Angela Villani (vicepresidente dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” e giovane mamma del piccolo Matteo) sostenuta da altre mamme e papà e dal legale Stefani Pedà.

“Da due mesi anche grazie alle Forze dell’ordine, sto lottando per far evolvere questa situazione ristagnante: dal giorno in cui abbiamo fatto l’accordo con l’azienda sanitaria, dopo il pregresso pagato per le spese delle cure fatte al mio bambino, dal mese di agosto si è fermato di nuovo tutto l’iter. Per gli altri genitori, mi riferisco alle 14 famiglie in attesa dell’avvio delle procedure ad oggi, non si è smosso nulla. Non riusciamo più a gestire economicamente le terapie che sono molto costose ma vitali per i nostri bambini – postilla la signora Villani -. Non possiamo più aspettare perché parliamo di un diritto alle cure, diritto sancito da un tribunale a favore dei nostri figli. Non andremo via da qui se non ci garantiranno qualcosa di concreto”.



La mamma di Matteo nel ribadire più volte che “non servono parole, né pacche sulle spalle ma il rispetto delle ordinanze che impongono le cure ai piccoli autistici”, racconta “i viaggi della speranza da un ufficio all’altro, da un impiegato all’altro, infinite PEC e comunicazioni certificate e inviate dal legale Stefania Pedà, senza però alcun riscontro”.

“Dopo le ordinanze del tribunale, dopo tante lotte e la presa di coscienza dell’Asp e dei Commissari, abbiamo immaginato che il diritto alle cure per i nostri figli prendesse finalmente concretezza – conclude mamma Angela -. Ad oggi, non ho potuto aumentare le ore di terapia al mio Matteo perché non riesco economicamente e nella stessa situazione sono i genitori di altri bambini. Ormai, questa storia va avanti da 2 anni e, sinceramente, non mi aspettavo tutto questo”.

Ad affiancare i genitori, l’avvocato Stefania Pedà che aggiunge: “Tutti i metodi dal punto di vista legale sono stati completamenti spediti ma ci troviamo in questa fase di stallo: alcune famiglie, da due anni, hanno ordinanze esecutive a loro favore ma, ad oggi, non è stato possibile adempiere per circostanze non imputabili ai genitori. Abbiamo fatto una serie di incontri, ho mandato Pec e fatto tantissime chiamante, ho avuto incontri anche via Skype senza alcun riscontro e promesse disattese. Da ultimo, ho preparato gli accordi per tutti i genitori inviandoli via Pec come da accordi pregressi ma attendo ancora un incontro. E’ anche una questione di rispetto nei confronti di un professionista da parte delle istituzioni che non rispondono nemmeno. Oggi, chiediamo di essere ricevuti da chi di competenza per firmare questi accordi e consentire ai bambini di ricevere le terapie per le ore e nei tempi stabiliti dal tribunale”.

L’avvocato Pedà vicina a tutti i genitori visibilmente scossi e preoccupati, ci tiene a ribadire che “in questa situazione, il numero dei bambini in attesa di cure è più elevato di quello che si vede nelle ordinanze. Ad oggi, ce ne sono 14 ma ci sono almeno altri 10 procedimenti pendenti in Provincia e, purtroppo, questa situazione riguarda tutta la Calabria. Sono tante le famiglie che non hanno il coraggio di chiedere ciò che sarebbe legittimo ottenere e che la Costituzione prevede che abbiano. E noi siamo qui anche per loro”.