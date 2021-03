Reggio Calabria – La ‘Lectio Divina’ di Nuova Solidarietà nel ricordo di Domenico e Chiara

Giunto al suo ventiquattresimo anno, l’appuntamento mensile della

‘Lectio Divina’ di Nuova Solidarietà si celebrerà mercoledì 17 marzo

alle ore 18.30 al Parco Verde di Salice, secondo le disposizioni

anti-Covid, nel ricordo di Domenico Tortorici e Chiara Matalone. I due

fidanzati, figli delle comunità di Salice e Catona, uniti da un

sentimento profondo e insieme uccisi, lontano da casa, a Brescia nel

2012. Da allora, ogni anno, il momento di preghiera di marzo è dedicato

a loro e alla loro bellissima storia d’amore. Come è consuetudine, sarà

il Presidente dei Diaconi italiani, Enzo Petrolino, guida spirituale

instancabile dell’associazione Nuova Solidarietà, a celebrare la Lectio,

proprio al Parco Verde di Salice, laddove la loro storia di amore mosse

i primi passi. Laddove, immersi nel mondo di Nuova Solidarietà,

iniziavano a crescere, conoscersi, ed impegnarsi. Il senso della

preghiera e del confronto, per l’associazione, ha acquisito un valore

irrinunciabile, proprio per celebrare la memoria, e per pensare al

dolore come testimonianza cristiana di forza e resilienza. La Lectio

rappresenta un percorso incessante, di formazione spirituale,

approfondimento e preghiera; oltre ventiquattro anni, di ascolto e

relazioni per dare vigore e sostanza all’azione sociale e aggregativa

che Nuova Solidarietà profonde sul territorio.