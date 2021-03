Reggio Calabria – “Joy’s Seaside”, Bombardieri: “Massima attenzione dello Stato su tutto il territorio”

di Grazia Candido – “La nostra attenzione è ai massimi livelli e questo ufficio svolge quotidianamente la sua attività nell’interesse della comunità”.

Il procuratore Capo della Repubblica Giovanni Bombardieri più volte, rassicura istituzioni e cittadini sulla costante presenza dello Stato sul territorio locale e l’operazione “Joy’s Seaside” della Polizia di Stato di Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ne è oggi una ulteriore conferma.

Proprio questa mattina, sono state eseguite 17 custodie cautelari a Gioia Tauro, soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale, concorso in detenzione, vendita e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, concorso in detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione ed altri reati.

A sciorinare tutti i dettagli dell’operazione che ha visto impegnati oltre 200 agenti in perquisizioni domiciliari e sequestro di ingenti quantitativi di droga, armi e localizzate piantagioni di cannabis sativa, anche in pieno centro a Gioia Tauro, questa mattina in video conferenza, il Procuratore Bombardieri, il Procuratore della Repubblica Aggiunto Calogero Gaetano Paci, il Questore Bruno Megale, i dirigenti della Squadra mobile della Questura Francesco Rattà e del Commissariato di polizia di Gioia Tauro Diego Trotta.

“L’attività investigativa eseguita congiuntamente con la Squadra Mobile e il Commissariato di Gioia Tauro, è iniziata nel 2017 e si è protratta sino ai giorni nostri – esordisce il questore Megale -. Voglio tranquillizzare il sindaco di Gioia Tauro che ha fatto un accorato appello per aver un maggior controllo del territorio gioiese da parte delle Forze dell’ordine, che l’attenzione della Magistratura in primis e delle Forze di Polizia è costante e giornaliera”.

Pienamente concorde il Procuratore Capo Bombardieri che, nel rimarcare “l’attenzione da parte di questo ufficio e dell’intera Procura nel suo insieme, così come della Polizia, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri impegnati in tutte le nostre indagini, nel controllo totale del territorio”, si sofferma sulla “ricostruzione dell’operatività della ‘ndrina che, nel biennio 2010-2012, attraverso atti cruenti, si è man mano affermata sul territorio”.

“Tale riconoscimento ed egemonia criminale è stato oggetto di un attento monitoraggio della Squadra Mobile che ha indagato seguendo i canoni classici con intercettazioni e controlli sul territorio ma anche, avvalendosi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia – afferma Bombardieri -. Un lavoro certosino che ci ha permesso di ricostruire l’organizzazione mafiosa e il narcotraffico. Abbiamo inoltre accertato incontri svolti con altre cosce del territorio come i Bellocco, gli Alvaro, i Cacciola o i Pesce che ci hanno permesso di delineare l’organigramma della ‘ndrina De Maio – Brandimarte, di costruire vicende criminali passate come episodi di danneggiamenti finalizzati all’affermazione della cosca e monitorare lo spaccio che avveniva nel “Rione marina” e sul Lungomare di Gioia Tauro. Non tutti i provvedimenti sono stati eseguiti, sono in corso le ricerche di altre due persone”.

Il “lungomare” di Gioia Tauro ed il “rione Marina” erano divenuti “enclavi” e “roccaforti” della ‘ndrina e “le indagini iniziate nell’Aprile del 2017, hanno permesso, nell’arco di due anni, di radiografare la signoria sul territorio delle organizzazioni mafiose”.

“Grazie agli uomini della Polizia di Stato, abbiamo potuto tracciare le azioni criminali del gruppo De Maio – Brandimarte, un gruppo di ‘ndrina ben radicato sul territorio che decideva pure la gestione e l’apertura di esercizi commerciali, intessendo rapporti con altre ‘ndrine del luogo – aggiunge il Procuratore Paci -. I De Mario – Brandimarte anche in tema di usura, si comportavano come una cosca di ‘ndrangheta a tutti gli effetti”.

Si sofferma sulle condotte e sul sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico e anche al compimento di altri gravi reati che, durante le investigazioni, sono stati accertati attraverso riscontri probatori obiettivi e solidi, il dirigente del Commissariato di Gioia Tauro, Diego Trotta, definendo il “Rione Marina” e il lungomare gioiese “trasformati in una piazza di spaccio, enclave di attività criminali vere e proprie”, mentre il capo della Squadra Mobile, Francesco Rattà, non può che confermare il “controllo molto capillare di questa ‘ndrina sul territorio ma lo è ancor di più la penetrazione della Polizia di Stato abile a distruggere questi assetti criminali”.