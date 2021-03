Reggio Calabria – Istituto Vitrioli-Principe di Piemonte: i vincitori del concorso Scriptorium

Nell’esprimere grande soddisfazione per la vasta partecipazione al concorso Scriptorium ed alle attività di arricchimento associate alla didattica afferente la “bella scrittura”, quest’Ufficio si pregia di rilevare che tutti gli elaborati degli alunni sono stati meritevoli di lode per aver permesso alla giuria di avvalorare la preziosità dell’arte calligrafica e per aver trasmesso, grazie al ritmo ed alla forma del testo prodotto, la purezza classica dell’età e l’eleganza propria dello stile manierato della grafia.

Pur tuttavia in ossequio al Bando di Concorso, la Commissione ha individuato gli elaborati che, per criteri e requisiti stabiliti, si sono distinti nei dettagli e nella perfezione dell’arte amanuense, eleggendo quali vincitori della II Edizione i sotto elencati studenti:

Scuola Primaria

1° classificato Ettore Greco – Classe 3 B

2° classificato Blessy Yaely Carle ‐ Classe 5 C

3° classificato Carella Anna ‐ Classe 4B/2

Scuola Secondaria

1° classificato Federica Raffa ‐ Classe 3 D

2° classificato ex aequo Giada Amodeo ‐ Classe 3 A

2° classificato ex aequo Valeria Simone ‐ Classe 3 D

3° classificato – Chiara Sprizzi ‐ Classe 3 A

La Cerimonia di premiazione è fissata per il 12 marzo 2021 a partire dalle ore 10,00 e si

svolgerà nelle classi di appartenenza degli studenti, in collegamento con le famiglie che

richiederanno di assistere su piattaforma meet google for education.

Nell’occasione il Dirigente Scolastico consegnerà ai vincitori un Diploma di Premiazione

realizzato interamente a mano a cura della Bottega Amanuense di Recanati.

Nel corso della Cerimonia interverranno quali specialisti della materia Tiziana Scambia

– grafologo forense – Presidente dell’Associazione Grafologica Italiana – Sezione Calabria – e Lorenzo Piaciaroni – amanuense e maestro scrivano, divulgatore della storia della scrittura, per esprimere un elogio personale a tutti gli alunni che hanno partecipato con entusiasmo e impegno all’attività.

Successivamente sarà inviato il link per accedere all’evento.

Il Dirigente Scolastico rivolge a tutti gli studenti vivo apprezzamento per la serietà e

l’entusiasmo profusi nel corso dell’attività, significando che le medesime rappresentano e

denotano una volontà comune tesa a esaltare le caratteristiche di un Istituto pronto a

distinguersi ed a crescere, nella consapevolezza che la diligenza manifestata in progettazioni creative, quali quella in parola, contribuiscono al raggiungimento di tutte quelle finalità cui è demandata una comunità educante come quella della Scuola.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Morabito