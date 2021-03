Reggio Calabria – “Impegno e identità”, nuova creatura politica della Marcianò: “Conferme granitiche e sorprese spiazzanti”

di Grazia Candido – “Siamo e ci rivolgiamo ad una comunità fatta di donne e uomini sensibili alle problematiche e ai reali bisogni della gente e che si mette in gioco con impegno responsabile. Apriamo ufficialmente la campagna di tesseramento ad una associazione libera, democratica, che opererà come un cantiere di idee da concretizzare in azioni al servizio della nostra comunità. Saremo presto, a turno, rispettando le normative anti Covid, per le strade, nelle piazze, tra la gente per dar loro risposte. Abbiamo deciso di fare un passo più coraggioso: seminiamo utopie per raccogliere azioni concrete”.

Fiera e rigorosa come sempre si è mostrata in questi anni alla sua città, nella sala conferenze della Libreria Culture, questa mattina, l’ex candidata a Sindaco di Reggio Calabria Angela Marcianò (sospesa dalla carica di consigliere comunale a seguito della condanna in primo grado per abuso d’ufficio nella vicenda dell’affidamento dell’ex Grande Albergo Miramare), ha voluto incontrare la stampa per illustrare le linee guida e i progetti futuri della sua nuova creatura politica che dirigerà insieme ad altri 18 soci fondatori.

“Questo è per me un incontro importante che nasce da una esigenza personale, di gruppo, che parte dal basso e vuole dare continuità ad un percorso iniziato da lontano e, ufficialmente, comincia con la mia nomina ad assessore ai lavori pubblici anche se, a pensarci bene, prende il via dalla mia scelta di insegnare ai ragazzi dell’Università una materia come il diritto del lavoro in un tessuto economico, sociale, lavorativo fortemente compromesso – esordisce il consigliere comunale sospeso Marcianò -. Poi, questo cammino riparte in quarta il 20 e 21 Settembre scorso con la decisione della mia candidatura a sindaco insieme ad un gruppo bellissimo con il quale ho vissuto una esperienza vera, indimenticabile e che ci ha consentito di entrare in Consiglio comunale. Oggi, è una terza tappa di questo cammino al quale vogliamo dare forma e consistenza. Preciso che non è una mia iniziativa personale ma accanto a me, mai dietro di me, oltre al gruppo storico che mi ha sempre seguito, c’è tantissima gente che ci ha espressamente chiesto di fare questa scelta – continua come un treno la docente -. Questo gruppo si muoverà tra conferme di granito e sorprese spiazzanti continuando quel cammino da me intrapreso e che non ha mai nascosto la mia condizione granitica dei mali di questa città denunciati personalmente più volte”.

L’ex assessore comunale ribadisce che “questa rigidità e l’autocritica che c’è sempre stata, si deve tramutare ed evolvere verso una sorpresa spiazzante che richiede più coraggio rispetto alle tappe precedenti”. E sui brogli elettorali non può che rimarcare “la grande ferita che ha e, probabilmente, la politica dovrebbe essere strumento di autoeducazione: ognuno di noi dovrebbe comprendere quando è il momento di fermarsi o di agire in modo diverso per la comunità”.

“Per questo oggi siamo qui per presentare qualcosa di nuovo, concreto, nel quale si possano rappresentare tutte le persone che hanno creduto in noi – aggiunge la Marcianò esponendo il logo del neo movimento politico “Impegno e Identità” -. Questi due termini sono fin troppo abusati, se ci fate caso, spesso l’impegno si accosta alla generosità dell’impegno, alla serietà dell’impegno ma mai a concetti della responsabilità dell’impegno, ovviamente dell’impegno politico. Noi partiamo dalla responsabilità e dal calore dell’identità da intendersi come orgoglio dell’appartenenza, della nostra storia e cultura. Il movimento si propone di attuare progetti politici per la città dell’area di Reggio Calabria e della Regione Calabria: individueremo nuove forme di partecipazione politica attiva con l’impegno dei cittadini che vogliono sostenere la crescita sociale ed economica della comunità. La nostra associazione vuole sostenere azioni e prassi che restituiranno potere decisionale ai cittadini e alle loro forme associative. Inoltre, intende operare per affermare il primato della politica, la centralità e la dignità delle istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia”.

Come una solerte docente, il consigliere comunale ci tiene a sottolineare che la sua nuova creatura “sarà punto di riferimento del territorio comunale, metropolitano, regionale aggregando liberamente diverse esperienze umane e professionali per promuovere lo sviluppo di una cultura pubblica orientata finalmente a criteri di efficienza, efficacia ed equità sociale”.

Queste le finalità del neo movimento che inizierà subito con manifestazioni culturali, ricreative e sociali finalizzate a contrastare la criminalità organizzata, la discriminazione, la marginalità sociale e qualsiasi forma di intolleranza, violenza, di censura e ingiustizia.

Per quanto riguarda le regionali, la Marcianò non disdegna la possibilità di portare il suo movimento alle prossime competizioni elettorali perchè “noi lavoreremo per una campagna permanente” e, certa del consenso popolare, rimarca “gli obiettivi politici e non di partito”.

“Attualmente, le uniche trattative sono con il mio gruppo ma in questi mesi, ho avuto tantissime sollecitazioni da parte del territorio – conclude il consigliere comunale sospeso -. Ho contatti con tanti leader politici e ho un confronto tranquillo con tutti, sia di destra che di sinistra. Non ho alcun problema a parlare anche con la Lega”.