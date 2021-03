Reggio Calabria – Il Salotto dei Poeti ”La Rosa del Pozzo” presenta il libro Realta’ autore prof.Mario De Caro

Il Salotto dei Poeti ”La Rosa del Pozzo”, con sede presso la fattoria Urbana Catona Rc, mercoledi 17 Marzo 2021, in diretta Fb, presenta il libro ”Realta’ ”, autore prof.Mario De Caro, professore di filosofia morale presso l’Universita’ Tre di Roma. Dal 2000, insegna anche pesso la Tufts University, dove e’ regolarmente Visiting Professor. Si occupa di filosofia morale,, di libero arbitrio, teoria dell’azione, storia della scienza e delle filosofie.

Il Presidente dell’Associazione, dr.Antonino Santisi, che introdurra’ l’incontro ci tiene a evidenziare l’importanza di questo incontro per la nostra citta, a presentare il libro sara il Prof. Gianframco Cordi’ che si interfaccera’ con l’autore. Un momento importante, in particolar modo per il periodo che si sta vivendo, ma soprattutto perche’ finalmente in citta’ si ritorna a parlare di Filosofia ad alti livelli.

”La Rosa del Pozzo” , salotto culturale della nostra citta’, promotrice di incontri poetici, letterari e filosofici, evidenzia un modo diverso nel proporre Cultura, un approccio a 360 gradi su ogni disciplina artistica, promuovendo la presentazione di libri sia di giovani autori che conferenze storiche, filosofiche, esoteriche e di attualita’ quotidiana con la partecipazione di prestigiosi nomi.

IL dr. Antonino Santisi, ricorda la rubrica ”Tetraktys” che ogni venerdi, unitamente al prof. Gianfranco Cordi’ traccia il solco della Tradizione iniziatica ermetica.