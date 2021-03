Reggio Calabria – Il Partito della Rifondazione Comunista organizza una serie di iniziative tematiche online

Il Partito della Rifondazione Comunista organizza una serie di iniziative tematiche online. Si comincia parlando di lavoro sabato 20 marzo alle ore 18:00 sulle pagine Facebook del Partito. Nel corso delle prossime settimane, insieme a realtà lavorative, sociali e sindacali, affronteremo diverse tematiche di rilevanza regionale. L’obiettivo di questo primo incontro è dare visibilità alla vertenze che sono sorte in Calabria in termini di vertenze del lavoro. Lotte e mobilitazioni che meritano di essere seguite e portate avanti per una rivendicazione unitaria di diritti e dignità di lavoratrici e lavoratori. Ad introdurre la prima puntata ci sarà Antonio Campanella, Responsabile Lavoro PRC Calabria, a cui seguiranno gli interventi di: Domenico Cortese per il Fronte Comunista, Francesco Antonio Creazzo per il Comitato Peso Specifico Tirocinanti, Gabriele Iazzolino per i CUB Cosenza, Marcella Murabito del PRC di Vibo e Giancarlo Silipo per USB Calabria Vigili del Fuoco.

Pino Scarpelli – Segretario Regionale PRC Calabria

Antonio Campanella – Responsabile Lavoro PRC Calabria