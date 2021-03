Reggio Calabria – Il Gom: “Il 31 marzo le dosi di vaccino per il richiamo sufficienti per tutti”

Comunicazione rivolta agli utenti che, 𝗺𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱ì 𝟯𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 p.v., hanno appuntamento per effettuare la seconda dose di vaccino antiCOVID-19.

La Direzione Aziendale del G.O.M. di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino destinate al c.d. richiamo sono sufficienti per tutti. Pertanto, nel recarsi al Presidio Ospedaliero “Riuniti” per sottoporsi alla somministrazione, si prega la gentile utenza di considerare che il team vaccinale del G.O.M. svolge l’attività anche in orario pomeridiano.

Alla luce di questo, la Direzione del G.O.M. chiede a tutti di collaborare al fine evitare assembramenti e disagi generalizzati in particolar modo all’apertura del punto vaccinale.