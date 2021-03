Reggio Calabria – Il 25 marzo incontro promosso dal Centro Comunitario Agape

Sono almeno vent’anni che genitori e professionisti dell’educazione assistono al progressivo abbandono dell’infanzia da parte delle istituzioni, ma mai come durante la recente emergenza legata al Covid-19 la realtà dei fatti è stata sotto gli occhi di tutti. Il momento per interrogarsi davvero sulla situazione dei bambini nel nostro Paese, quindi, non può più essere rimandato, ed è necessario cominciare dalle domande fondamentali.Sarà questo il tema dell’incontro promosso dal Centro Comunitario per GIOVEDI 25 Marzo alle ore 16.00 con Daniele Novara, il più importante pedagogista del Paese e con Dalila Nesci sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione.Interverranno Mario Nasone presidente Centro Comunitario Agape, Ornella Occhiuto insegnante elementare Istituto Telesio Montalbetti Reggio Calabria, Carla Sorgiovanni portavoce alleanza calabrese Con i minori e le famiglie, Moderatore Raffaele Mortelliti Direttore Strill con il coordinamento tecnico di Giulia Melissari. Si potrà partecipare all’evento sulla pagina facebook di Strill.