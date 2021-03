Reggio Calabria – I disagi dei bambini dell’Istituto “Cassiodoro” 

Riceviamo e pubblichiamo – Egregio Sindaco, desidero portare alla Sua conoscenza la seguente situazione.

In data 24 marzo 2021 a seguito di una segnalazione da parte di un genitore, il Comando dei Vigili del Fuoco ha diffidato l’Istituto “Cassiodoro” all’utilizzo del piano superiore dell’edificio scolastico sito in via Augusta Pellaro (RC), in quanto sono state riscontrate infiltrazioni di acqua piovana. Pertanto il Dirigente Scolastico ha disposto che a decorrere dal giorno successivo gli alunni delle classi terze e quarte della primaria dovranno seguire le lezioni in turni pomeridiani dalle ore 14:30 alle ore 19:30. Tale situazione risulta vergognosa, poiché il prospetto dell’edificio risulta fatiscente da anni, e malgrado le ripetute segnalazioni non sono mai stati effettuati lavori di ripristino. Ed ora i bambini, oltre a dover affrontare le difficoltà derivanti dalla pandemia, saranno costretti ad abbandonare ogni tipo di attività pomeridiana (doposcuola, attività sportive, catechismo, terapie mediche, ecc.), senza contare una serie di problemi e difficoltà organizzative per i genitori lavoratori. Difatti detti bambini dovranno restare a casa nelle ore antimeridiane (con chi?!?), studiare senza poter essere seguiti, essere poi accompagnati a scuola alle ore 14:30 per restarci fino a sera tarda! A ciò aggiungendo spesso la presenza di fratelli o sorelle che invece vanno normalmente a scuola la mattina, e che escono alle ore 13:00…

Fosse un sacrificio necessario a causa dell’emergenza pandemica, si accetterebbe forse con maggiore rassegnazione, ma essendo derivato da un’inadempienza delle istituzioni, che dovrebbero occuparsi prioritariamente della cura e della manutenzione degli edifici scolastici, risulta INACCETTABILE!

Basterebbe il celere ripristino della guaina sul tetto per far riprendere le lezioni regolarmente, ma immagino che visto il solito problema della mancanza di fondi, nulla verrà fatto in tempi brevi.

Mi auguro, tuttavia, che comprendendo la gravosità del fatto e i disagi conseguenti sia per i bambini che per i genitori, vengano adottati rapidamente i dovuti provvedimenti senza perdersi nell’infinita burocrazia di questa città.