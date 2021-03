Reggio Calabria – Giovedì sciopero della fame e della sete dei genitori bimbi autistici

Di nuovo silenzio da parte della Triade commissariale. Ad oltre una settimana dalla promessa di sottoscrivere gli accordi con le famiglie dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico, nulla è cambiato e perdura lo stato di inadempimento dell’Asp commissariata. I genitori dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” torneranno giovedì mattina ore 10.40 in via Diana per lo sciopero della fame e della sete a oltranza.