Reggio Calabria – Falcomatà rispolvera il Waterfront: “Opera di straordinaria importanza”

di Grazia Candido – “Reggio si trasforma da città di mare a città sul mare”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà gongola sul nuovo fronte mare e questa mattina, nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, presenta uno stralcio del progetto “Waterfront” voluto anni fa dalla Giunta Scopelliti che consisteva nella famosa idea del Museo del Mare di Zaha Hadid al cui interno era prevista l’opera che oggi è diventata per l’attuale amministrazione “una grande e rivoluzionaria rigenerazione urbana che sta cambiando il volto di Reggio Calabria e ridisegna, in chiave moderna, attrattiva e innovativa, il rapporto tra la città e il suo mare”.

Insieme all’assessore comunale Giovanni Muraca, all’architetto Nico Chirico (progettista insieme al suo studio delle opere architettoniche nel cantiere del Waterfront) e all’ingegnere Domenico Richichi (direttore dei lavori del cantiere del Waterfront) il sindaco ha illustrato il programma di iniziative che accompagneranno il taglio del nastro fissato per il 21 Marzo.

“Il waterfront ha preso forma e siamo molto orgogliosi e contenti di questo perchè è un’opera di importanza strategica per la città, un’opera che appartiene a Reggio e deve sentirla come propria – afferma Falcomatà -. E’ la ricucitura del tessuto urbano cittadino, l’abbraccio tra il lungomare Falcomatà e il porto di Reggio ed è un’opera di rigenerazione urbana straordinaria perchè quella era un’area che versava in totale stato di degrado, abbandono e, in vista dello sviluppo futuro, rappresenta un’area a destinazione culturale, turistica, sportiva, sociale. Intorno alla ricostruzione di un rapporto fra la città e il mare, si possono realizzare prospettive di sviluppo per il nostro territorio. Reggio, nei secoli, ha sempre vissuto in maniera negativa il rapporto con il mare arroccandosi nella parte collinare, oggi invece, abbiamo l’obiettivo e la visione di trasformare la città di Reggio Calabria da città sul mare a città di mare. Ciò può avvenire attraverso opere pubbliche come questa ed altre che sono in corso d’opera per realizzare un unico fronte mare cittadino”.

Nella sua “visione urbana” il sindaco immagina “il lungomare e il ponte di Catona e di Gallico, il ponte di collegamento fra il lungomare Falcomatà e il Parco lineare Sud, la riqualificazione del lungomare di Pellaro e l’ultimo progetto approvato qualche giorno fa in Giunta, di recupero e riqualificazione dell’area del tempietto (750 mila euro per un’area la cui destinazione è a carattere prettamente sportivo). Il Tempietto sarà una palestra a cielo aperto” – postilla Falcomatà.

Il primo cittadino parla oggi di “aprire Reggio al mare in senso culturale, farla diventare centro di contaminazione di culture diverse”, una idea sulla quale aveva fatto il suo leitmotiv il predecessore Giuseppe Scopelliti che vedeva nel “waterfront il cambiamento radicale del volto di Reggio Calabria”.

Ma questo “rispolvero” dell’opera, il sindaco Falcomatà lo commenta così: “E’ un’opera di straordinaria importanza, noi l’abbiamo sempre detto ed è stata congelata in una fase iniziale perchè l’amministrazione sei anni e mezzo fa, aveva ritenuto di utilizzare una parte di quelle risorse per attività di carattere ordinario e c’era l’urgenza di intervenire. Non si trattava di bocciare quel progetto tant’è vero che lo abbiamo ripreso subito nel momento in cui c’è stata l’occasione di inserirlo all’interno di un finanziamento e il Museo del mare di Zaha Hadid è inserito in uno dei cosidetti Cis (contratti istituzionali di sviluppo). Un’opera pubblica non è nè di destra nè di sinistra. Può essere bella o brutta, funzionale o non funzionale alla nostra città. L’idea progettuale che, all’epoca, aveva fatto l’archistar Zaha Hadid è sicuramente funzionale ad una città che deve trovare nel mare la sua risorsa principale”.

L’inaugurazione è prevista per il 21 Marzo ma il sindaco ci tiene a precisare che “ad oggi, sono confermate tutte le iniziative di avvicinamento alla data di consegna dell’opera ma a causa del Covid-19, siamo sempre vigili e attenti alle disposizioni. Proprio perchè non ci può essere una inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza, faremo quattro piccole iniziative che parleranno al mondo degli Ordini professionali, all’Università, al mondo delle attività produttive, dello sport e della cultura cittadina. Naturalmente, se ci saranno delle micro chiusure nel week-end, anche l’apertura del 21 Marzo sarà spostata al giorno successivo”.



In conclusione, è l’ingegnere Domenico Richichi dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale per avergli dato un onore e onere per un progetto che cambierà il volto della città e la Soprintendenza con la quale si è creato un lavoro sinergico”, a ribadire “la soddisfazione di aver contribuito a quest’opera difficile perchè un conto è immaginare come cambiare un territorio e un conto è farlo”.

“Mano a mano abbiamo dovuto adattare il progetto realizzando una curva in cemento armato e vi assicuro che non è semplice – continua il direttore dei lavori -. Abbiamo realizzato un lavoro molto armonico, uno spazio molto fruibile che piacerà ai reggini e non solo. Questo è un primo percorso per arrivare ad un altro step, quello dello sviluppo dell’area portuale. Il 21 marzo quindi, consegneremo il progetto e rimarrà solo un tratto, via Florio, per il quale vi sono alcune problematiche ma, in due mesi, sarà completato”.