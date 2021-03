Reggio Calabria – Falcomatà mostra il nuovo Waterfront (VIDEO)

Inaugurazione rinviata, ma immagini mostrate ugualmente attraverso una diretta Facebook del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il primo cittadino di Reggio Calabria, attraverso il suo profilo social, ha diffuso una diretta in cui ha mostrato le nuove immagini del water front cittadino.

Un nuovo parco urbano che, di fatto, segna l’unione tra il lungomare, il lido e la zona del porto. Una scalinata artistica vista mare e una riqualificazione della Pineta Zerbi con pista ciclabili e spazi finalmente fruibili ed illuminati.

A collegare il porto al resto della città ci sarà un nuovo ponte ciclo-pedonale. Opere a cui c’è la promessa di riqualificare il Museo dello Strumento Musicale, portare a compimento l’Arena Lido con tanto di tetto scoperchiabile e soprattutto ridare nuova vita al Lido Comunale.

“Abbiamo ottenuto 25 milioni per riqualificare lo storico quartiere Candeloro della nostra città. Lo vogliamo riqualificare interamente e renderlo in linea con quelli che sono i dettami previsti dall’Unione Europea in termini di sostenibilità.

“In fondo – ha detto Falcomatà indicando l’area del porto – verrà realizzato il Museo del mare dell’Archi Star Zaha Hadid”

L’area sarà videosorvegliata

Le immagini del video: