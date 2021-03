Reggio Calabria, Delfino: “Tra qualche giorno sarà erogato stipendio di novembre ad assistenti educativi”

Grazie alla disponibilità ed all’impegno del settore finanze rappresentato dall’assessore irene Calabrò e dal dirigente dr. Consiglio, ieri alla riunione intersettoriale alla quale ha partecipato anche il dirigente alle politiche sociali ,dr.Barreca,si è risolta positivamente una prima tappa della vicenda relativa ai pagamenti arretrati per gli assistenti educativi del nostro comune ed anche per le cooperative che prestano servizi per l’amministrazione”. E’ quanto fa sapere Demetrio Delfino, assessore al Welfare di Reggio Calabria.