Reggio Calabria: chiusi due locali del centro per assembramenti

Durante lo scorso fine settimana, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Reggio Calabria ha svolto controlli nel centro cittadino per verificare il rispetto delle norme emanate per evitare la diffusione del contagio da Covid 19.

Le prescrizioni di legge per le “zone gialle”, qual è la regione Calabria, impongono infatti l’adozione di una serie di cautele nei comportamenti sociali, per ridurre il rischio da diffusione del contagio pandemico, a tutela della salute pubblica.

In alcuni noti luoghi di ritrovo dei più giovani, gli Agenti hanno verificato la presenza di assembramenti di persone, inosservanti delle prescrizioni suddette, e sono intervenuti sanzionando i titolari di due noti locali, per i quali è stata disposta la misura amministrativa della chiusura per 5 giorni.

Le attività di controllo proseguiranno, a garanzia della tutela della salute pubblica, poiché in un momento quale quello attuale in cui l’emergenza sanitaria è ancora in atto, è assolutamente necessario che tutti, cittadini ed esercenti le attività commerciali, adottino un atteggiamento di profonda responsabilità nei comportamenti sociali.