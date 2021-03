Reggio Calabria – “Buoni spesa”, riapre fino al 18 marzo la piattaforma per allegare i certificati Isee aggiornati

“Riapre, fino alle ore 12 del 18 marzo, la piattaforma “Buoni spesa” esclusivamente per allegare i certificati Isee aggiornati, documenti indispensabili ad ottenere il beneficio rivolto alle famiglie in difficoltà per la crisi innescata dall’emergenza sanitaria”. A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, che aggiunge: “È un intervento necessario per allargare, quanto più possibile, la platea dei possibili beneficiari di un importantissimo sostegno in una fase storica molto delicata, difficile e complessa”.

“L’integrazione – ha spiegato l’assessore – devono fornirla soltanto coloro i quali hanno necessità di comunicare la propria attuale condizione patrimoniale attraverso un certificato Isee in corso di validità”.

Ogni dettaglio relativo alla riapertura delle procedure si può rintracciare direttamente sul sito internet dell’Ente, al link http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo111056.html