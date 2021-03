Reggio Calabria – Autismo, genitori di nuovo in strada: “Triade muta, ad oltranza sciopero della fame”

di Grazia Candido – L’aria pungente e il vento gelido non ferma i genitori dei bambini autistici dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” di nuovo oggi, davanti all’Asp in via Diana a chiedere alla Triade Commissariale di “mantenere la promessa fatta e sottoscrivere gli accordi con le famiglie dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico”.

In prima linea Angela Villani, mamma del piccolo Matteo (affetto dalla nascita dalla sindrome di Asperger), affiancata da altri genitori disperati di non ricevere alcun aiuto da “quelle istituzioni che parlano di diritti e buona sanità e poi, privano i bambini di cure essenziali per la loro sopravvivenza e ad oltre una settimana dall’ultimo incontro con il prefetto Meloni, si trincerano in un assordante silenzio”.

“Non ci fermeremo mai, i nostri figli sono la nostra vita – afferma mamma Angela -. Porteremo avanti ad oltranza lo sciopero della fame e della sete, non vogliono far vivere i nostri bambini privandoli delle cure che gli spettano per legge e, allora, moriremo anche noi genitori qui, davanti a questo portone. Il Commissario Meloni ci aveva promesso una risposta prima che la Triade andasse via da Reggio, ma ad oggi nulla. Siamo stanchi di incontri, di parole, di pacche sulle spalle, noi vogliamo solo che i Commissari firmino la documentazione per i rimborsi delle terapie presentata dal nostro legale Stefania Pedà così come avevano promesso permettendo ai nostri piccoli di potersi curare. Non andremo via da qui senza gli accordi firmati”.



Angela spesso si commuove quando parla dei “suoi figli“, sì perchè la sua non è una battaglia solo per il piccolo Matteo ma “per tutti quegli innocenti che voce non hanno”.

“I nostri bambini purtroppo non parlano, ma lo facciamo noi genitori per loro – continua mamma Villani -. Avremmo dovuto portare qui i nostri figli per far vedere i loro occhi pieni di speranza a quelle istituzioni che non credo, abbiano il coraggio di guardarli. Non abbiamo avuto la forza di fargli vivere questa ulteriore umiliazione: la vita con loro è stata già molto dura. Di fronte alla sentenza di un giudice che impone siano garantite le terapie ai bambini, constatiamo un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale da parte di uomini delle istituzioni che, ad oggi, sono chiusi in questo palazzo. Staremo qui in silenzio e aspetteremo che qualcuno ci dia finalmente, i documenti firmati”.

A sostenere i genitori anche una rappresentanza del COOLAP (coordinamento lavoratori psichiatria) vicina a quelle famiglie che come loro lottano per “la mancata stipulazione della proroga ai servizi e questi ritardi comportano gravi danni a tutto il comparto dei servizi psichiatrici, con la possibile e catastrofica chiusura degli stessi”.

“Queste lotte sono fatte per dare voce a chi voce non ne ha – afferma Giuseppe Foti del Coolap -. Sosteniamo le mamme e i bambini perché sappiamo benissimo che la disabilità deve essere tutelata dalle istituzioni in ogni momento, deve essere il primo mandato morale di una società civile. Non è possibile che queste famiglie siano abbandonate, non possiamo accettarlo”.