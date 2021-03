Poste, recapito al collasso. I Sindacati, unitariamente, denunciano le criticità e sono pronti ad una lunga vertenza

In attesa della nuova riorganizzazione nazionale di Poste Italiane dei Servizi Postali le Organizzazioni Sindacali, SLP CISL, SLC CGIL, UILPOST, FAILPCISAL, CONFSALCOM ed UGLCOM, denunciano le disastrose condizioni in cui versa il recapito della corrispondenza nella provincia di Reggio Calabria.

Un vero e proprio bollettino di guerra: interi quartieri senza portalettere e, quando ci sono, senza mezzi perché l’Azienda non provvede tempestivamente alla sostituzione o manutenzione di quelli che non vanno.

E intanto, mentre i cittadini non ricevono la corrispondenza nei tempi dovuti, i pochi portalettere rimasti a lavorare subiscono un danno psico-fisico perché, nonostante il loro impegno, non riescono a smaltire la corrispondenza accumulata per la quale, peraltro, non viene loro chiesto nemmeno lo straordinario.

E’ una situazione che riguarda tutti i comuni della nostra provincia.

Il sindacato, attraverso una nota inviata qualche giorno fa alla Direzione Regionale di Posteitaliane, ha chiesto più personale per evitare che la corrispondenza continui ad accumularsi.

Da tempo, e non soltanto nella nostra provincia, vengono incentivati all’esodo parecchi lavoratori senza che questi vengano rimpiazzati da alcuno.

Il problema riguarda anche gli Uffici Postali, con distacchi continui di lavoratori da un ufficio all’altro per rimediare alla meglio le criticità organizzative dovute alla carenza di personale.

I Sindacati dei Lavoratori Postali non staranno a guardare, e se non avrà risposte sui problemi evidenziati alla dirigenza aziendale, si attiveranno per intraprendere qualsiasi iniziativa tesa a ridare condizioni di lavoro decenti ai lavoratori e un servizio migliore ai cittadini.

Intanto nei prossimi giorni richiederemo un incontro ufficiale a Poste, e se non ci dovessero essere risposte concrete alle problematiche già denunciate saremo pronti ad aprire un lungo periodo vertenziale.

I SEGRETATI PROVINCIALI di Reggio Calabria

SLP CISL (Francesco Giunta)

SLC CGIL (Domenico Barreca)

UILPOST (Antonino Belgenio)

FAILPCISAL (Ester Cicero)

CONFSALCOM (Rosario Barila’)

UGLCOM (Demetrio Morabito)