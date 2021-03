“Pomodori calabresi”, ecco il videoclip della nuova canzone di Fabio Macagnino

«Le cose più semplici, in questo periodo così difficile, strano e complicato hanno una valenza assoluta, straordinaria, divengono quasi un fatto rivoluzionario. Io ho sentito il bisogno di recuperare bellezza attraverso una canzone appunto semplice come Pomodori calabresi, accompagnata da un video gioioso ed essenziale con tanti amici, perché oggi bellezza è anche “normalità”, il respiro delle cose buone, delle cose autentiche». Così Fabio Macagnino parla del suo nuovo lavoro musicale, brano inedito e videoclip già nel suo canale Youtube e su tutte le piattaforme digitali.

«In questo lungo anno di distanza, abbiamo dimenticato gesti, abbracci, vicinanza, abbiamo accumulato rabbie, tristezze, abbiamo dimenticato che oltre alla salute del corpo c’è quella dell’anima. Quindi in questo porsi domande, sperando che si veda presto la luce alla fine di questo incredibile tunnel, la musica rimane ancora un’emozione vibrante, fluida, capace davvero di raggiungere i cuori, di farci tornare alle emozioni, alla vitalità» continua Macagnino. «Dobbiamo recuperare speranze, fiducia e spazi e, in questo, la primavera rappresenta un momento favorevole, in tutti i sensi. Pomodori calabresi è un inno alla vita e alla rinascita» conclude.

Pomodori calabresi nasce come un “fuoriprogramma”, che segue l’estro del momento dell’artista, cui seguiranno altri, con cadenza “irregolare”, come ama dire Fabio Macagnino, in attesa dell’album che uscirà nei prossimi mesi.

Pomodori calabresi (Sveva edizioni), videoclip curato dal videomaker Aldo Albanese, vede la partecipazione di Fabio Macagnino Chitarra/Voce, Francesco Loccisano Chitarra Battente, Antonio Petitto Contrabasso, con Domenico Corapi, Mariateresa D’Agostino, Irene Galluzzo, Francesco Ieraci, Tonino Palamara, Danila Panajia, Lucio Povoleri, Stefania Raso, Rombo, Zoe.

Qui il link al videoclip https://www.youtube.com/watch?v=rPo7vxeGbMY

Fabio Macagnino, cantautore dall’anima mediterranea con ispirazione cosmopolita, musicista e attore e da vent’anni sulla scena artistica, ha partecipato a numerosi e importanti festival internazionali, nel 2014 ha raccontato la sua ispirazione musicale nel libro By the Jasmine Coast (Città del Sole Edizioni), il suo più recente album è Candalìa (Sveva Edizioni, 2017).