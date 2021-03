Nota della CRI su campagna vaccinale

Di seguito nota diffusa da Croce Rossa Italiana Reggio Calabria

“Nonostante lo scarso preavviso di appena qualche ora prima dell’avvio delle vaccinazioni a Reggio Calabria, abbiamo risposto immediatamente alla richiesta di supporto della Asp, attivandoci con i nostri volontari che fin dal primo giorno, il 19 febbraio scorso, hanno garantito aiuto e assistenza alle persone ultraottantenni in coda per fare il vaccino.

Da quel giorno fino a oggi, i volontari della Croce Rossa si sono messi al servizio dell’azienda sanitaria locale ma soprattutto delle persone che chiedevano supporto nella compilazione della modulistica e assistenza durante le operazioni di vaccinazione. Lo abbiamo fatto con il consueto spirito di servizio che contraddistingue il nostro operato, prendendoci cura della collettività.

Abbiamo lamentato fin da subito alcune carenze nel sistema di vaccinazione a Reggio Calabria, ci siamo adoperati affinché queste potessero essere risolte, sempre nel rispetto delle persone che per noi restano al centro del nostro impegno. Avremmo potuto rispedire al mittente la richiesta di supporto, ma siamo la Croce Rossa e, nonostante le difficoltà, non ce la siamo sentita di lasciare sole le persone.

“Campagna vaccinale a Reggio Calabria”

Per questo motivo fa male che alcuni organi di stampa, nel raccontare giustamente le inadempienze e la disorganizzazione di una campagna vaccinale a Reggio Calabria che ha diverse falle, includano la Croce Rossa come parte del sistema. Dobbiamo dire invece grazie ai nostri volontari che, da più di un anno, nonostante la giusta paura, non si sono mai risparmiati rischiando la propria vita per quella degli altri”.