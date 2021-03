Le telecamere di “Geo” al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Il Direttore Carmelo Malacrino sarà ospite, oggi pomeriggio, della trasmissione televisiva “Geo” di RaiTre.

Il programma curato da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in diretta dalle 16.45, dedicherà, infatti, uno spazio ai tesoridel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il collegamento con gli studi della Rai avverrà dalla sala dei Bronzi di Riace e di Porticello e sarà un’occasione straordinaria per parlare del MArRC e rilanciare la bellezza delle sue collezioni.

«Ringrazio tutto lo staff di Geo per avere scelto il nostro museo – commenta Malacrino. La trasmissione ci darà l’opportunità di parlare dell’archeologia e della storia della Calabria antica in un momento in cui la pandemia sta mettendo a dura prova tutto il Paese. Far conoscere il nostro straordinario patrimonio davanti alle telecamere della Rai rincuorerà, ne sono certo, gli animi degli italiani, con l’auspicio di poter presto accogliere di nuovo e a braccia aperte i visitatori provenienti da ogni parte del mondo attratti dalla bellezza dei Bronzi di Riace».