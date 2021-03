Le felicitazioni del sindaco Falcomatà e dell’Assessora Palmenta per la riconferma di Maurizio Condipodero alla guida del Coni regionale della Calabria

«I più sentiti auguri di buon lavoro al presidente Maurizio Condipodero, riconfermato alla guida del Coni Calabria». Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’assessora allo Sport, Giuggi Palmenta, commentano il rinnovo delle cariche nella massima istituzione sportiva regionale esprimendo soddisfazione per la riconferma di chi, in questi anni, «ha rappresentato un valore aggiunto per lo sport calabrese».

«L’intera comunità sportiva – hanno affermato Falcomatà e Palmenta – ha avuto modo di apprezzare l’impegno e la dedizione con le quali il presidente Condipodero non solo ha condotto il Comitato nella gestione ordinaria, ma ha affrontato, con grande responsabilità e concretezza, anche e soprattutto la tortuosa e difficile sfida pandemica che ha assestato un duro colpo all’intero comparto».

«Da reggini, poi – hanno concluso il sindaco e l’assessore – è con orgoglio che accogliamo i successi di un figlio della nostra terra. Come cittadini ne apprezziamo le doti professionali e umane che ne fanno un punto di riferimento importante per il territorio. Come amministratori, continueremo a confrontarci in maniera sinergica per dare forza e slancio al mondo dello sport in nella particolare fase di rilancio che seguirà l’uscita dalla crisi pandemica. Intanto, giungano al presidente Maurizio Condipodero ed alla sua giunta i nostri più calorosi sentimenti di stima e affetto ed il compiacimento per un nuovo grande risultato raggiunto».