L’Autorità portuale di Gioia Tauro ha affidato i lavori di installazione di colonnine multi servizi nello scalo di Corigliano Calabro

Si ampliano i servizi di pubblica utilità offerti all’interno del porto di Corigliano Calabro. L’Autorità portuale di Gioia Tauro ha affidato i lavori di installazione di colonnine multi servizi nello scalo. L’obiettivo è quello di attrezzare l’infrastruttura portuale affinché possa rispondere alle esigenze dei pescatori, che operano nel porto di Corigliano Calabro, nell’esercizio della loro attività lavorativa.

Posizionate lungo la banchina dedicata all’attività della pesca, saranno attrezzate per fornire energia elettrica ed erogare acqua. Si tratta di distributori che potranno essere utilizzati attraverso una scheda, fornita a pagamento dall’Autorità portuale su richiesta di ciascun pescatore, da caricare in base al personale utilizzo. Per il valore di circa 109 mila euro, i lavori dovranno essere consegnati entro 60 giorni dall’apertura del cantiere.

L’installazione delle colonnine rientra nella politica portata avanti dall’Ente, guidato dal commissario straordinario Andrea Agostinelli, di migliorare la funzionalità dell’intera infrastruttura portuale all’interno di un complessivo progetto di maggiore sviluppo integrato dei diversi settori economici dello scalo.