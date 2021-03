La Pinacoteca Civica tra le locations del “Sanremo Comics Festival”

Anche la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, tra le locations di prestigio che ospiteranno uno dei collegamenti on line previsti per il grande evento in streaming, ospitato ufficialmente dal Museo del Fumetto di Milano, legato alla premiazione della seconda edizione del “Sanremo Comics Festival” promosso dal gruppo editoriale Morenews insieme a Edizioni Zem di Vallecrosia (IM) con il coordinamento del cartoonist Tiziano Riverso. Sono stati largamente superati i numeri della prima edizione e il “Sanremo Comics Festival” si è così confermato come uno degli appuntamenti più interessanti ed attesi fra gli eventi collaterali legati al Festival della canzone. Il tema di questa edizione “Festival di Sanremo: 71 anni di polemiche e melodie” è stata l’occasione per celebrare una manifestazione che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. L’evoluzione della situazione sanitaria non ha consentito di organizzare la premiazione del contest di presenza a Sanremo e neppure l’esposizione delle migliori opere presentate. Per questo motivo la cerimonia di premiazione, in presenza, è stata spostata in estate sempre a Sanremo con la speranza che la situazione sanitaria possa consentirlo.

In totale hanno partecipato al contest 72 autori con la presentazione di 168 opere, che sono state tutte esaminate e valutate dalla Giuria, composta da

Giorgio Serra ‘Matitaccia’ – disegnatore umorista (presidente)

Fabio Bozzetto – vfxartist e videomaker

Donatella Lavizzari – architetto, grafica, illustratrice, art director.

Elmar Elisabetta Marcianò – artista curatrice di eventi e corrispondente del quotidiano ‘Tempo Stretto’.

Diego Lupano grafico, art director e organizzatore eventi

Claudio Porchia, giornalista e scrittore

Guido Silvestri Silver – disegnatore fumettista, papà di Lupo Alberto

Diego Zucchi – disegnatore e animatore

Appuntamento quindi per giovedì 4 marzo alle 17.30, in diretta streaming sulla pagina del quotidiano online www.sanremonews.it cui parteciperanno organizzatori, componenti la giuria, autori e prestigiosi ospiti tra cui la presenza eccezionale di Paolo Bonfanti, grande bluesman italiano di rilievo internazionale che naturalmente saluterà in musica.