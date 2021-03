La Camera di commercio promuove “Reggio Calabria Welcome” e presenta il Workshop di incontri B2B per gli operatori della filiera

Entra nel vivo l’operatività del progetto “Reggio Calabria Welcome” promosso dall’Ente camerale per valorizzare l’offerta turistica outdoor, sportiva e culturale del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Attraverso la piattaforma dedicata https://reggio-calabria-workshop-b2b-virtuale.b2match.io/, si è svolto un webinar di presentazione del territorio e delle numerose esperienze che possono vivere i viaggiatori che raggiungono la punta dello stivale, all’insegna del contatto con la natura, dal mare alla montagna e della scoperta delle innumerevoli e sorprendenti tracce del passato, dai Bronzi di Riace, ai borghi, agli antichi palmenti, alle tradizioni popolari e molto ancora.

Al webinar hanno partecipato circa 20 tour operator e intermediari della filiera nazionale, operanti nelle regioni del nord Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).

Dopo i saluti di benvenuto del Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, operatori e guide esperte – che hanno aderito all’Associazione Reggio Calabria Welcome costituita nell’ambito del progetto – si sono alternati per raccontare e rispondere alle curiosità ed alle richieste di approfondimento dei partecipanti.

Il viaggio ha avuto inizio attraversando le testimonianze del passato custodite nel territorio reggino, crocevia di popoli e culture nel corso di 3000 anni di storia. E’ stata poi presentata la possibilità di vivere esperienze in mare non solo nel periodo estivo, ma durante tutto l’anno scoprendo i meravigliosi fondali e i colori della costa Viola, la biodiversità del versante Jonico, e la possibilità di ammirare le testimonianze archeologiche sommerse di Kaulon. Sono state presentate le numerose possibilità di sport activity o slow activity da praticare in Aspromonte, dai viaggi a piedi, ai percorsi in mountain bike, alla scoperta dei borghi, dei numerosi torrenti e salti d’acqua, dei tanti panorami mozzafiato. Per concludere sono stati presentati possibili pacchetti turistici relativi a tutte le tematiche proposte.

Apprezzato anche il breve video introduttivo curato dal “team per la comunicazione del progetto”, composto da tre giovani studenti e docenti dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, grazie ad una convenzione sottoscritta tra l’Ente camerale e la stessa Accademia, con la finalità di fare rete tra il mondo della formazione e le imprese.

“Il webinar è il primo step di un’azione di promozione della destinazione Reggio Calabria, rivolta al