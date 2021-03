Ingresso Daniele Prestileo nel coordinamento provinciale FDI

“Daniele Prestileo entra a far parte del coordinamento provinciale”,

il Commissario provinciale Denis Nesci annuncia l’ingresso nel

coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, di Daniele

Prestileo,già candidato sindaco a Taurianova in quota FDI, con a

sostegno liste civiche, professore di materie bio-sanitarie, lavora

nella pubblica amministrazione, porta in dote un’esperienza politica

sul campo e soprattutto sul territorio della provincia.

“Il gruppo dirigente di FDI cresce, e si appresta ad affrontare le

prossime sfide con competenza e dedizione. Per questo sono lieto

dell’ingresso nel coordinamento provinciale del partito, di Daniele

Prestileo. Saprà coniugare esperienza e grande motivazione per dare

una mano concreta nel percorso di crescita attivato da FDI”.