Il declino di una professione intellettuale

Riceviamo e pubblichiamo – Attorno al progetto di restyling di Piazza De Nava si è acceso, a Reggio Calabria, un

intenso ed appassionato dibattito che è del tutto lecito vista la valenza della

trasformazione urbana prevista.

Sembra di essere tornati ai tempi di Falcomatà (padre, quello vero!) quando, dopo

oltre un ventennio di inedia e di giochi di potere, la città riuscì ad elaborare la propria

visione del Lungomare (il salotto buono) ed a giungere, dopo un confronto culturale e

sociale partecipato e plurale, alla realizzazione dell’incompiuta.

Allora, molti ricorderanno, gli architetti furono i protagonisti di quella svolta, di

quella riflessione, di quel fermento culturale che, con Italo Falcomatà rappresentò

l’unico momento di “PRIMAVERA REGGINA”.

Gli architetti, che in ogni tempo, sono stati gli interpreti principali delle istanze e dei

bisogni della società, sembrano adesso scomparsi, tutti chiusi in un intorno

autoreferenziale e tesi solo alla conservazione di minute posizioni individuali di

effimero e periferico potere!

Peccato avere abdicato al ruolo che la storia dell’uomo ha consegnato alla categoria!

Peccato che la società reggina non veda più, ormai da qualche decennio, gli architetti

come parte fondativa della cultura e della visione del futuro.

Oggi assistiamo, come perfetti estranei, ad un dibattito che va al di là del singolo

episodio di trasformazione urbana, ma interseca anche questioni di metodo, oltre che

di merito, oltre che di vera e propria cultura partecipativa e, quindi di democrazia, e

nessuno si accorge degli architetti.

Questo costituisce per noi una vera e propria questione morale.

Arch. Arrigo Lagazzo