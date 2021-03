Gli auguri del sindaco Falcomatà e dell’assessora Palmenta per la riconferma di Antonello Scagliola alla guida del Comitato Italiano Paralimpico della Calabria

“In bocca al lupo ed auguri di buon lavoro al presidente Antonello Scagliola, riconfermato in queste ora alla guida del Comitato Italiano Paralimpico Regionale della Calabria. Un impegno in continuità con quanto già di buono fatto dal Comitato in questi anni, costituendo un solido ed irrinunciabile punto di riferimento per centinaia di atleti di paralimpici che praticano sport nella nostra regione come strumento di inclusione e di emancipazione sociale”. È quanto affermano in una nota congiunta il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Assessora allo Sport Giuggi Palmenta.

“Siamo felici di poter continuare a collaborare con il presidente Scagliola – si legge nella nota – da anni motore instancabile della miriade di iniziative che ruotano attorno l’universo dello sport paralimpico nella nostra città ed in tutta la Calabria. Siamo certi che, come accaduto per il recente successo del 33° Campionato Italiano Indoor Para-Archery tenutosi nella nostra città, non mancheranno le occasioni, anche nell’immediato futuro, di rinnovare la proficua sinergia nel tempo attivata tra il Comune di Reggio Calabria e il Cip. Siamo da sempre convinti che lo sport possa costituire uno dei più potenti strumenti di socialità, di condivisione e di crescita emotiva, valoriale e relazionale, soprattutto per i più giovani. Introdurre queste dinamiche nell’universo delle disabilità costituisce certamente un valore aggiunto per migliaia di ragazzi che attraverso lo sport riescono ogni giorno ad abbattere barriere fisiche e mentali e a diffondere sempre di più la cultura paralimpica”.