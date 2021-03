Giornata nazionale vittime del Covid, Falcomatà: “Se le regole non volete rispettarle per loro, fatelo almeno per le persone a cui volete bene”

Un anno di questa maledetta pandemia.

Un anno di abbracci negati, di distanze, di chiusure.

Un anno di quotidianità perduta.

Un anno di trincea, di mani solcate da ore di lavoro in corsia, di tentativi, di resistenza, di lotte. Spesso con te stesso.

Un anno in cui tutti abbiamo perso qualcosa e molti hanno perso qualcuno.

Ricordiamo ognuno di loro, oggi, con un minuto di silenzio.

Ricordiamoli soprattutto continuando a fare del nostro meglio, ogni giorno, per uscire prima possibile da questo incubo.

Ancora oggi, però, vedo molti di voi in giro senza mascherina, che si salutano con baci e abbracci e leggo di multe a persone che organizzano e partecipano a feste in giro per la città.

Mentre fate tutto questo ricordatevi le migliaia di persone che sono morte e le altre che combattono per continuare a vivere. E se le regole non volete rispettarle per loro, fatelo almeno per le persone a cui volete bene.

Oggi in tutti i comuni d’Italia, si è osservato un minuto di silenzio con le bandiere a mezz’asta nei nostri municipi, nella casa dei cittadini.

Oggi più che mai ci stringiamo idealmente anche alla città di Bergamo che ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane.

Oggi più che mai ci sentiamo orgogliosi di indossare questa fascia tricolore e di essere italiani.

E’ quanto scrive in un post facebook il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.