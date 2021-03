Gioia Tauro (RC) – Sequestrata un’area di stoccaggio e discarica abusiva di automezzi e rifiuti speciali in pieno centro urbano

Non si ferma la repressione dell’annoso fenomeno delle discariche abusive, operato dai Carabinieri Forestali in provincia di Reggio Calabria.

I militari della stazione CC For di Laureana di Borrello, hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di automezzi e rifiuti speciali vasta circa 1.500 mq, collocata in pieno centro urbano a Gioia Tauro. Il tutto opportunamente occultato alla vista da un alto muro di cinta in calcestruzzo e schermato all’ingresso da un cancello in ferro. Ma la discarica, date le dimensione dell’area, non è passata inosservata visionando le immagini riprese dai satelliti.

Era un campionario completo di rifiuti speciali, pericolosi e non, quello che i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato, composto principalmente da 24 carcasse di automezzi fuori uso con e senza targa, tonnellate di pezzi di automobili, ricambi vari, materiale plastico di vario tipo, pneumatici, materiale elettrico ed elettrodomestici dismessi (RAEE), fusti con oli esausti ecc.

Immediato è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria per B. A., un ottantasettenne di Gioia Tauro, proprietario dell’area nonché socio di maggioranza di una concessionaria di automobili della zona, che dovrà rispondere del reato di “Attività di gestione illecita di veicoli fuori uso e rifiuti pericolosi”.

Come sempre è l’aspetto ambientale, con le ripercussioni che tale condotta illecita può avere nel tempo sulla salute degli abitanti della zona, quello che dovrebbe suscitare nei cittadini l’indignazione ed il rifiuto per queste frequenti condotte illegali, alla quale i Carabinieri Forestali chiedono maggiore collaborazione segnalando, senza indugio, al 1515 ogni potenziale abuso.