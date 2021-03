E’ in libreria“Cosangeles” titolo che segna il debutto nella narrativa di Paride Leporace, giornalista che si era già cimentato nella saggistica con “Toghe rosso sangue” volume dedicato ai 27 magistrati uccisi in Italia. Ex direttore del “Quotidiano della Basilicata” e primo direttore della Lucana Film Commission, l’autore da oltre un decennio vive in Basilicata, a Potenza e ama definirsi “calabrolucano”, ma in questa ultima opera scava nel profondo delle radici partendo dalla sua città di origine, Cosenza declinata con un neologismo che dà il titolo al libro e che mette in relazione la storia e le storie della città con molti immaginari alternativi.

Si tratta di undici racconti, scritti come undici capitoli di un unico romanzo, narrata tra epica di strada e una buona dose di noir. Ma non solo Calabria, c’è anche la Roma di Fellini e quella orfana di Pasolini e l’incontro tra bande romane e comitive di fuorisede universitari calabresi. Lo sfondo epocale è quello degli anni Settanta e Ottanta visti con l’occhio del nuovo secolo.

Sono racconti con molte derive esistenziali estreme, i luoghi e i riti dell’estate sulla Costa tirrenica cosentina narrati alla Tondelli, i locali da ballo, i posti di sballo con protagonisti che compiono viaggi planetari e quelli dei paradisi artificiali della droga che in quegli anni provocarono morti e sofferenze.

Finzione e realtà si confondono bene nelle trame con personaggi come Franco Pino, celebre boss mafioso nella parte di se stesso, la ‘ndrangheta reggina dell’ancora più noto alle cronache Paolo De Stefano vista da vicino e confrontata con quelle venute dopo, Fred Scotti cantautore malandrino che dopo la sua morte violenta trova successo internazionale con una compilation di vecchie canzoni malavitose. E poi tante feste, le tribù dei punk, quelle degli hippy, degli ultrà, la voce della radio che ricalca quella di “American Graffiti. Una continua colonna sonora accompagna la narrazione spaziando dai Rolling Stones a Barry White non mancando di aggiungere brani celebri di musica italiana.

Due sono i protagonisti dei racconti. Ciccio Paradiso, giornalista flaneur, e Jo Pinter, un attore di cinema e teatro ma soprattutto quello che ha inventato il neologismo Cosangeles in una pausa di un