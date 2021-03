Dl Sostegno: “Federmep, Governo dica che è uno scherzo, ma carnevale e’ finito”

“Vogliamo sperare che le indiscrezioni che circolano sul decreto Sostegno siano solo una bozza. O meglio, uno scherzo. Peraltro di cattivo gusto. Carnevale e’ finito. Ed e’ finita anche la pazienza delle cinquantamila imprese e delle centinaia di migliaia di lavoratori del settore Matrimoni ed eventi privati. Gennaio e febbraio, quelli su cui sarebbero parametrati i ristori, sono i mesi in cui le nostre attivita’, ferme praticamente da un anno, lavorano meno. E come noi, ad esempio, anche le attivita’ nellecitta’ d’arte e quelle del turismo estivo. A trarre benefici da questo criterio saranno essenzialmente le imprese del turismo invernale, per le quali peraltro è previsto un fondo a parte. Non vogliamo guerre tra categorie, ma le forze di governo prendano attoche se non correggeranno radicalmente la norma avranno sulla coscienza migliaia di imprese e di posti di lavoro. Se vogliono confrontarsi per capire cos’e’ l’economia reale siamo a disposizione sin da ora. A meno che la scelta di gennaio e febbraio non sia un modo furbesco per non aiutare le aziende del nostro e di altri settori. Aziende che non sono decotte, ma che difficilmente riusciranno a reggere l’urto di piu’ di un anno di inattivita’. Sino ad oggi abbiamo percorso la strada del dialogo e del confronto, ma se non interverranno radicali modifiche l’esasperazione montera’ sempre piu'”.

Cosi’ Serena Ranieri, presidente di Federmep – federazione che raccoglie le imprese e i liberi professionisti del settore Matrimoni ed eventi privati – commentando le indiscrezioni sui contenuti del dl Sostegno.