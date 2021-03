Cuzzup (UGL): “Un Osservatorio per le discriminazioni di genere nella Scuola”

Il Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, al termine dei lavori del convegno “8 marzo: noi donne, la vita e il lavoro. La fragilità di esser forti” organizzato da UGL Scuola, ha lanciato la proposta, accolta con estremo favore, di farne diventare appuntamento annuale e un Osservatorio per le discriminazioni di genere nel comparto e a danno dei giovani nell’ambito del privato.

“Abbiamo voluto affrontare il tema “lavoro-donna” in maniera non retorica ma diretta e vera. Il comparto scuola, considerato l’alto numero di presenze femminili tra personale e alunni, è una cartina tornasole di primaria importanza, dove le problematiche sono meno appariscenti, ma possono rivelarsi sintomatiche di fenomeni di più ampio respiro sociale. La partecipazione, gli interventi e soprattutto l’interesse – continua il Segretario Cuzzupi – che ha suscitato il convegno ci ha portato a proporre di farne un Osservatorio annuale. E quale data può mai essere più indicata se non quella dell’8 marzo?”

La proposta, accolta con particolare entusiasmo tra i partecipanti al webinar è stata completata dallo stesso Segretario Nazionale con l’idea di istituire, nei prossimi mesi, una Commissione interna alla Federazione Nazionale UGL Scuola che sia delegata all’analisi delle problematiche, alla valutazione delle discriminazioni presenti nel settore ponendo una particolare attenzione ai rischi più striscianti e subdoli nei quali possono incorrere i giovani anche alla luce delle moderne tecnologie e delle problematiche derivanti dalla pandemia.

“Un impegno notevole, che costituirà nel prossimo appuntamento di “Noi donne, la vita e il lavoro” previsto per l’8 marzo 2022 il fulcro dell’analisi, degli eventuali suggerimenti e, laddove necessario, delle denunce da presentare. Non dimentichiamo mai – afferma Ornella Cuzzupi – che una donna che lotta per sé stessa, lotta per avere un mondo migliore”.

Federazione Nazionale UGL Scuola