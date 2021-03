“Cores Do Brasil” tra psichedelia, samba e bossa

Prosegue il viaggio di “Cores Do Brasil”, il podcast audio – video di musica e cultura brasiliana in onda su Radio Touring 104 e video Touring 655, oltre che sulla piattaforma mixcloud per il programma audio e Dailymotion per la versione video.

In questa puntata, curata sempre dal giornalista Domenico Grillone, si parte da una riflessione di un grande artista, David Byrne, artista, musicista, produttore e vincitore di Grammy e premi Oscar.

“Odio il termine word music, indica artisti che in occidente sono considerati irrilevanti. Io invece penso che il Pop occidentale sia il fast food della musica e che il meglio venga da altrove. Siamo tutti figli della Coca Cola ma anche del mango, di Microsoft e della cumbia”. Ed in ossequio ad una riflessione che Cores Do Brasil sposa nella sua interezza, proprio per questo motivo Grillone racconta, anche e soprattutto attraverso la musica, il movimento musicale e culturale denominato Tropicalismo che, negli anni ’60, assorbì tutte le istanze musicali e culturali provenienti dall’America e da un altro movimento, quello del ’68 (hippy, Flower power ecc.) fondendolo con la tradizione e la musica popolare brasiliana. Ma, al contrario dell’Europa e dell’America, in quel tempo in Brasile, già da 4 anni sotto dittatura militare, questo tentativo di fondere la tradizione musicale del proprio paese con quelle del mondo occidentale suonò, per i militari al potere, come “lesa maestà della musica tradizionale, contaminazione ai danni della sua purezza, euforia contagiosa e distorsione del suono”.

“Cores Do Brasil”, quindi, esplora musicalmente quel particolare periodo che in breve tempo portò all’esilio grandi artisti come Gilberto Gil e Caetano Veloso ed in cui altri gruppi come Os Mutantes e Novos Baianos cercarono, restando in patria, di imporre ugualmente qualcosa che musicalmente aderiva perfettamente in quel periodo alla filosofia hippie, al rock psichedelico e suscitando le simpatie di una intera generazione brasiliana. E poi la grande Rita Lee, l’artista brasiliana che vendette il maggior numero di dischi nel mondo, oltre sessanta milioni di copie, il gruppo italiano Nossa Alma Canta, amanti della Bossa Nova, capaci di far rivivere con classe l’anima di questa splendida musica ed autori fino al momento di ben sei album con una radice unica, la MPB.

Oltre ai gruppi e musicisti sopra citati, “Cores Do Brasil” da spazio ad artisti come Celso Fonseca, chitarrista brasiliano di grande spessore la cui musica riesce a fondere atmosfere jazz con i suoni classici della bossa nova targata anni ’60, il gruppo dei Gilsons, un trio formato dal figlio e due nipoti del grande Gilberto Gil, ed ancora Marcos Valle, grande compositore e pianista, la cantante Stacey Kent, interprete talentuosa e miglior voce femminile nel 2002 per il “BBC Jazz Award”, il cantante Rogé, rappresentante della nuova generazione di artisti della MPB e la compositrice Tania Maria, un’artista che ha suonato praticamente in tutti i più importanti festival jazz del mondo.

Buon ascolto!