Consegnati i premi 8 Marzo Città di Reggio Calabria

di Grazia Candido – In riva allo Stretto, premiate quattro donne che si sono distinte per l’impegno e il coraggio, nella vita e nell’attività professionale, costituendo un esempio per l’intera comunità reggina. In occasione della Giornata Internazionale della donna, l’amministrazione comunale ha istituito il Premio 8 Marzo Città di Reggio Calabria, un riconoscimento fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, di concerto con l’assessore alle Pari Opportunità Giuggi Palmenta e con la consigliera di Parità della Città Metropolitana Paola Carbone.

“Oggi è una giornata importante e, insieme al sindaco Falcomatà, abbiamo immaginato un riconoscimento da dare alle donne della nostra città, un premio diverso che vuole essere un punto di partenza e non di arrivo – esordisce la consigliera Carbone durante la cerimonia svoltasi fuori Palazzo San Giorgio –. Premiamo le donne che si sono distinte per il loro coraggio, per la tenacia mostrata nei vari settori lavorativi, per l’impegno assunto a favore della nostra città. Abbiamo immaginato un premio non da attaccare al muro ma conferiamo loro, il mandato di perseguire un costante lavoro in città e alla classica pergamena, il sindaco consegnerà un fazzolettone che rappresenta la promessa di queste donne che saranno testimoni per le nuove generazioni. Grazie alle donne per quello che hanno fatto e che faranno per il futuro”.

L’assessore Palmenta nel tracciare il “lungo cammino della parità di genere, dove c’è ancora molto da fare soprattutto nello sport, nella cultura e nella formazione”, lancia la proposta di “nominare per la nuova Commissione di toponomastica, una presidente donna e di intitolare le strade e le piazze a quelle donne che si sono distinte nella nostra città e non solo”.

“L’8 marzo è il giorno della rinascita della donna – continua il presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra che accoglie favorevolmente la proposta dell’assessore Palmenta -. A tutte le donne capaci di combattere, a tutte le donne che questa forza non ce l’hanno, a quelle donne a cui questa forza è stata tolta, a tutte quelle donne in grado reinventarsi e a quelle donne che sanno amare e sanno appassionarsi ma anche alle donne in cerca di una strada da percorrere, a quelle donne che sanno guardare laddove nessun altro avrebbe immaginato di farlo, oggi, come ogni giorno, il mio omaggio”.

Il giovane consigliere metropolitano Filippo Quartuccio parla di “compiere uno sforzo maggiore sulle Pari Opportunità e, con progetti mirati, potremo fare grandi cose”.

“Abbiamo cercato di dare un senso istituzionale e permanente a quella che non è banalmente la festa della donna ma la Giornata internazionale della donna e, per l’occasione, abbiamo voluto istituire la terza benemerenza cittadina che, accanto alla Cittadinanza onoraria e al San Giorgio d’Oro, darà lustro a quelle donne che si sono contraddistinte nel lavoro, nello sport, nell’arte, nella cultura e sono coraggio e forza, sono esempi per la nostra comunità e punti di riferimento per la città di Reggio Calabria – afferma il sindaco Falcomatà -. In questa giornata, potremmo dire tante cose, potremmo parlare dei passi in avanti, della emancipazione della donna ma c’è ancora molto da fare: anche nella politica le donne devono occupare posti rilevanti e avere le stesse chance degli uomini. Purtroppo, durante questa pandemia, circa 300 mila donne hanno perso il posto di lavoro, per questo oggi, abbiamo scelto di omaggiare alcune delle nostre donne e riflettere insieme a loro anche su un altro aspetto aberrante: il mancato raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna”.

Il sindaco Falcomatà più volte ribadisce che “non è certo una questione di quote, ma di sostanza” e che “è sempre attuale il tema del rispetto dei diritti delle donne in tante aree del mondo dove ancora esiste una marcata divaricazione tra i ruoli di genere”.

Da qui la necessità di far partire proprio da Reggio Calabria, un “dibattito che infonda un messaggio di consapevolezza e di impegno civile”.



Ad essere premiate la professoressa Rosa Furfari (responsabile del Museo della seta di Ortì), il capitano della squadra basket in carrozzina Ilaria D’Anna, la professoressa Mafalda Pollidori e Maria Antonietta Rositani.

“Per me l’8 Marzo è tutti i giorni. Qui sono cresciuta e mi sono formata anche se sono nata in un paese di montagna – afferma la signora Furfari -. Quotidianamente, porto avanti la nostra storia, la nostra tradizione. Donne non lasciate la città, non abbiate paura di stare in questa Reggio bella e gentile. Siate donne coraggiose e non lasciatevi abbattere come il vento. Le donne sono state sempre la forza della famiglia, della società e se si prefiggono una meta, riescono a raggiungerla sempre”.

Inaspettato questo riconoscimento per la professoressa Pollidori e per Ilaria D’Anna che aggiunge: “E’ un bellissimo premio. L’’impegno mio personale in questa squadra è un punto di forza e, ogni giorno, dimostro che ci può essere parità tra uomo e donna, anche in campo sportivo. Nello sport siamo tutti uguali e spero un mondo dove non ci siano più barriere mentali, fisiche ed architettoniche”.

In conclusione, è Maria Antonietta Rositani, “mamma coraggio” a ringraziare la sua “Reggio per averla aiutata tantissimo, non mi avete mai fatto sentire sola, mi avete dato la forza per andare avanti e combattere. Oggi, sono di nuovo a casa, con i miei figli e spero che la violenza possa finire, che questa brutta parola possa scomparire per sempre”.