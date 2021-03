Commissione Provinciale Pallacanestro CSI di Reggio Calabria: “Oltraggiata la memoria di Massimo Mazzetto”

La Commissione Provinciale Pallacanestro CSI di Reggio Calabria insieme al Presidente Provinciale CSI Paolo Cicciù si unisce al moto di indignazione per il vile gesto consumatosi ieri presso il Largo Botteghelle che ha visto la distruzione della stele dedicata a Massimo Mazzetto, il giocatore della Viola Reggio Calabria tragicamente scomparso nel 1986. Un atto vandalico che infanga la memoria della Città ma in particolar modo infanga la memoria del grande Massimo. Chi ha distrutto quella stele probabilmente non sa che anche di fronte ad un gesto così becero, l’amore che la Reggio sportiva nutre nei confronti di Massimo non risulterà minimamente scalfito, anzi continuerà a vivere come prima. La Commissione si rende disponibile a collaborare insieme a tutti coloro i quali si renderanno partecipi per la ricostruzione della stele, per far sì di onorare la memoria di Massimo Mazzetto nel migliore dei modi.

Commissione Provinciale Pallacanestro CSI Reggio Cal.

Armando Russo

Luca Cristarella

Mario Porto