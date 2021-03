Comitato nazionale scuole in sicurezza organizza iniziativa di protesta pacifica

Il Comitato Nazionale Scuole in Sicurezza, con l’intento di far pervenire a chi ci governa le proprie rimostranze su scelte non condivise, ha chiesto l’adozione di una serie di misure volte ad alleggerire, in tutte le Regioni, le pressioni sugli ospedali e a garantire le massime condizioni di sicurezza nelle scuole, per alunni e personale. Fino ad allora, appare determinante mantenere la DAD come unica valida soluzione per garantire il diritto di istruzione senza mettere a rischio la salute della collettività. Forte del sostegno di alcuni imprenditori, lancia un’iniziativa di protesta pacifica, veicolata attraverso una diretta streaming lunedì 29/3/2021, ore 18.30, cui potranno partecipare tutti coloro che condividono gli obiettivi del Comitato, inviando una propria foto (entro la mezzanotte del 27.3.2021, con mascherina e per i medici, camice) con lo slogan (su foglio A4) “#Scuola Sicura Benessere collettivo” all’indirizzo di posta elettronica comitatonazionale2021@gmail.com. Facciamo sentire la nostra voce!