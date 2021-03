Case in vendita a 1 euro per rinascita paese nel reggino, boom richieste

Il progetto “Case a 1 euro”, varato a Cinquefrondi, piccolo comune del Reggino, che prevede la cessione gratuita, al prezzo simbolico di 1 euro, di immobili vetusti e abbandonati ubicati nel centro storico, prende forma.

Sono state, infatti, assegnate le prime case.

Il processo di analisi per l’individuazione dei beneficiari è stato abbastanza lungo ma necessario a causa delle migliaia di richieste che continuano a pervenire ogni giorno. A renderlo noto sono il sindaco Michele Conia e la consigliera Francesca Ieraci.

“Richieste – spiegano – sopraggiunte da ogni parte del mondo, tra il forte entusiasmo e la voglia di impegnarsi a veder ‘risorgere’ una parte di storia, la nostra. I proprietari, con la mediazione delle agenzie che si sono rese disponibili, espleteranno tutti gli adempimenti burocratici affinché le case diventino, a tutti gli effetti, proprietà degli acquirenti”.

Scopo dell’iniziativa, come più volte sottolineato dall’Amministrazione Comunale che l’ha promossa, è proprio quello di ridar vita al centro storico, per troppo tempo abbandonato, valorizzare i luoghi che in passato hanno caratterizzato il cuore pulsante della cittadina e fare in modo che diventi un centro culturale, turistico, nonché un luogo di incontro.

Cinquefrondi, ricordano Conia e Ieraci, “ha anche ottenuto due grandi finanziamenti che mirano alla ricostruzione e alla rivalutazione della parte storica del paese. I tre progetti, insieme, costituiscono un’importante occasione di sviluppo dal punto di vista economico e sociale. Cinquefrondi diventerà, infatti, la nuova casa di cittadini provenienti da tutte le parti del mondo, creando una crescita costruttiva e migliorativa per tutta la popolazione. Sarà pronta ad accogliere tutti con il calore e la disponibilità che, da sempre, ha contraddistinto il nostro modo di essere. Diventerà città del turismo e della cultura”. (ANSA).