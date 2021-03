Carè (Pd): “Irto è l’uomo giusto, promuoviamo la Calabria all’estero”

“L’uomo giusto per rilanciare e garantire una rinnovata linfa per lo sviluppo della nostra terra. Riconosco a Nicola Irto di essere un eccellente candidato in totale sintonia con il percorso di rafforzamento, valorizzazione e per la crescita del partito, della Calabria e un eccellente garanzia per la creazione di una rete interlocutoria prioritaria che rappresenti il collante tra la politica, le Istituzioni e le esigenze della nostra comunità, sia per quella che vive in Calabria, che per le persone, Calabresi, che sono all’estero e che vogliono vedere la propria regione fiore all’occhiello e degna della celebrazione, finalmente, delle bellezze che possediamo. Nel corso del nostro incontro ho chiesto ad Irto che venga valorizzata, attraverso il grande network dei calabresi nel mondo, l’internazionalizzazione dei prodotti tipici e il turismo di ritorno. I viaggi dei Calabresi nel paese di origine sono una risorsa e la politica deve lavorare per rinsaldare il legame tra i migranti di prima generazione e i loro discendenti con la terra di origine. Il turismo di ritorno deve essere interpretato come un viaggio non solo turistico ma di scoperta. Si vuole promuovere un sentimento che porta a riscoprire le proprie origini, visitare i luoghi dei propri progenitori: un rito di passaggio che porta a riscoprire cultura, tradizione, enogastronomia. E’ una cosa nella quale credo molto. Credo nella Calabria e nei Calabresi che “tornando” possono dare un contributo alla propria terra e imparare a conoscerla bene. In merito a ciò, Irto ha garantito che queste proposte saranno inserite nel suo programma di governo”. Cosi’ in una nota il deputato del Pd Nicola Carè, residente in Australia, eletto all’Estero e calabrese di origine.