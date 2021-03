Camera di Commercio e Comune di Reggio Calabria – Protocollo PON Metro 2014-2020

Nell’ambito delle azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale previsti dal programma PON METRO 2014-2020, si è concluso il primo ciclo di incontri, organizzati in modalità on line, per la raccolta di proposte e idee per la gestione condivisa di progetti di sviluppo della Città metropolitana di Reggio Calabria, anche in previsione della nuovo periodo di programmazione 2021-2027.

Le attività, definite nell’ambito di un protocollo operativo, sottoscritto tra l’Ente Camerale ed il Comune di Reggio Calabria, autorità di gestione dei fondi Pon Metro, sono state l’occasione per condividere le progettualità già avviate dal Comune di Reggio Calabria con le risorse del PON Metro 2014-2020 e per rilevare fabbisogni specifici, proposte ed opinioni su tematiche innovative che potrebbero essere intraprese per immaginare una nuova Città:

Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI, attraverso la rigenerazione urbana ed il sostegno alle PMI sempre più sensibili ai temi dell’innovazione tecnologica e sociale;

Sviluppare una mobilità metropolitana intelligente, resiliente e sostenibile, anche in ottica di valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio metropolitano;

Valorizzare il patrimonio culturale quale asset strategico per promuovere lo sviluppo durevole, sostenibile ed equilibrato dei territori e delle aree urbane.

Questo primo ciclo di incontri ha visto il coinvolgimento delle istituzioni partner del Coordinamento istituzionale per lo sviluppo turistico e la promozione del patrimonio culturale attivo presso la Camera di Commercio e dei rappresentanti delle associazioni di categoria.

Soddisfatto il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana, che ha evidenziato la costante partecipazione dei soggetti coinvolti e l’importanza delle proposte rilevate nel corso degli incontri. “Abbiamo avuto modo di discutere insieme sulle azioni innovative che andrebbero intraprese per la rigenerazione ed il riposizionamento competitivo dell’area urbana; nel corso dell’incontro dell’11 marzo abbiamo affrontato i temi della mobilità sostenibile, valorizzando le due direttrici Jonio e Tirreno, recuperando i collegamenti verso l’interno, anche per favorire i consumi a km 0, riqualificando, attraverso progetti innovativi e sostenibili, anche i collegamenti ferroviari – ha dichiarato il Presidente Tramontana. L’incontro del 25 marzo è stato rivolto, invece, alla valorizzazione turistica del territorio e del nostro importante patrimonio culturale, che potrebbe rappresentare una leva strategica per la creazione d’impresa e di occupazione, anche in aree periferiche della Città metropolitana. Pensando al turismo ed all’internazionalizzazione turistica – ha continuato il Presidente Tramontana – dobbiamo guardare anche a Sud, a quei paesi del Mediterraneo che non conoscono e che potrebbero apprezzare le tante ricchezze ed esperienze che il nostro territorio offre”.

Agli incontri ha partecipato Mariangela Cama, Assessore alla pianificazione territoriale e urbana sostenibile e programmazione progetti stategici, Edilizia, Vigilanza e Demanio marittimo, Mobilità e Trasporti del Comune di Reggio Calabria, che ha evidenziato l’importanza di definire un sistema organico sulla mobilità sostenibile, inteso come piano che interessa il Comune capoluogo ma anche tutto il territorio metropolitano. “Abbiamo l’obiettivo di lavorare in questa direzione – ha dichiarato l’Assessore Cama –