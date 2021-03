Calabria pronta al cambio colore, Speranza: ‘Regioni gialle in arancione? Tenevano su vecchio ceppo’

15 marzo. È la data in cui l’Italia sarà tinta quasi interamente di rosso ed arancione. Anche le regioni che avrebbero potuto mantenere lo status di regione gialla diventano aracioni

Chiudono, dunque, bar e ristoranti (resta asporto e consegna a domicilio). La mobilità al di fuori dei confini comunali è subordinata a motivi di lavoro, salute o necessità. Salvo che non si viva in comuni con meno di 5000 abitanti, dove è possibile muoversi nel raggio di 30 chilometri senza, però, poter raggiungere il capoluogo di provincia.

Anche la Calabria diventerà arancione, si sa da venerdì. A spiegare la situazione è stato il Ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista a Repubblica.

La sua figura è considerata tra quelle più rigoriste all’interno del governo. Stavolta, però, pare non esserci stata grande discussione sulla base dei numeri e, soprattutto, sul possibile ruolo delle varianti.

“Prima del consiglio dei ministri – ha detto Speranza sul confronto con le Regioni – le abbiamo incontrate. C’è grande consapevolezza del quadro epidemiologico. Molti presidenti già nei giorni scorsi hanno preso provvedimenti restrittivi a livello locale. Quando i numeri sono così netti, quando sale la pressione sugli ospedali c’è poco da fare. Non si tratta di un giudizio politico, nessuno si diverte a chiudere. La variante inglese circola tra il 35 e il 40% più velocemente del ceppo originario. Quando mi chiedono perché abbiamo portato in arancione i territori che erano in zona gialla rispondo che quello scenario teneva sul vecchio ceppo. Sul nuovo, per ora, no”.